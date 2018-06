Le’Veon Bell a confiance de régler ses problèmes de contrat

Le porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh Le’Veon Bell croit qu’il pourra prochainement signer une entente à long terme avec son équipe.

«On travaille sur le dossier et on est beaucoup plus proche que nous l’étions à pareille date il y a un an, a-t-il déclaré sur le site NFL.com. Par contre, rien de tout cela ne va compter si nous sommes incapables de régler cela. Espérons qu’on tentera quelque chose qui fonctionnera. C’est ce que je veux et j’ai confiance qu’on y arrivera.»

Pour une deuxième année consécutive, les Steelers ont décerné l’étiquette de joueur de concession, d’une valeur de à l’athlète de 26 ans. Plusieurs sources ont précisé que Bell, millions $, souhaite un salaire annuel minimal de 17 millions $.

Le demi offensif a récolté 1291 verges et neuf touchés au sol la saison dernière, ajoutant 655 verges et deux majeurs par la passe.