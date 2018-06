Maîtriser la vente en ligne

Des millions de Canadiens font des achats en ligne pour des raisons de commodité sans réaliser que le clic d’un achat déclenche une cascade d’opérations visant à les satisfaire.

Le parcours d’achat

Tout mettre en œuvre pour respecter sa promesse

Les acheteurs veulent connaître la date et la méthode de livraison avant même d’acheter un article. Pour tenir ses promesses de livraison, un commerçant doit maîtriser sa gestion des commandes.

Les opérations de vente en ligne

Recevoir et gérer les commandes

L’optimisation du traitement des commandes est la première étape pour respecter ses engagements envers la clientèle.

La promesse de livraison prend vie dès la réception d’une commande et la capacité d’un commerçant à la respecter transforme sa marque.

Les plateformes de vente en ligne offrent une gestion des stocks de base tandis que des outils informatiques permettent de synchroniser les stocks dans tous les canaux et de gérer l’augmentation des commandes.

Le tri des commandes

L’ordre de priorité s’établit au prélèvement et à l’emballage :

Premier entré, premier sorti : Expédition des commandes passées depuis la soirée précédente à l’heure limite. Idéal pour le traitement d’un petit nombre de commandes.

Expédition des commandes passées depuis la soirée précédente à l’heure limite. Idéal pour le traitement d’un petit nombre de commandes. La rapidité de livraison : Priorité aux livraisons le lendemain, et selon les distances à parcourir pour la livraison.

Priorité aux livraisons le lendemain, et selon les distances à parcourir pour la livraison. Le service à la clientèle : Priorité aux échanges ou aux remplacements de produits ou encore aux clients les plus fidèles.

Priorité aux échanges ou aux remplacements de produits ou encore aux clients les plus fidèles. La livrabilité des produits : Regroupement de tous les articles commandés pour expédier un seul colis au client.

Exécuter les commandes

Quand et pourquoi améliorer l’espace

L’espace de traitement ne suffit plus à la demande? Avant de déménager, il faut tenir compte des projets de croissance.

Impartition de l’exécution des commandes

Le recours à un fournisseur de services logistiques pour le traitement des commandes permet de se concentrer sur les autres activités de son entreprise.

Prélever et emballer les articles

L’efficacité à cette étape facilite la gestion des coûts, la réduction des erreurs et le respect de ses promesses.

45 % des acheteurs s’attendent à ce que leur commande soit exécutée le jour même.

Emballer les articles

L’accès aux stocks, l’optimisation de l’emballage et l’organisation des outils et de l’espace influencent le bon déroulement de cette étape.

Conseils judicieux

Pensez à la gestion des stocks, à l’emplacement des stations d’emballage et à l’espace réservé aux colis à expédier.

Placez les produits qui partent le plus vite dans une zone facile d’accès.

Prévoyez des fournitures et des outils aux stations d’emballage. Assemblez les boîtes à l’avance.

Pour la vente d’articles de différentes tailles, trois ou quatre types de boîtes devraient suffire alors qu’une gamme de produits limitée nécessite un ou deux types de boîtes.

Expédier les articles

À cette étape, il faut imprimer les étiquettes et gérer la logistique d’expédition. Des outils d’expédition en ligne gratuits peuvent faciliter l’impression des étiquettes. L’utilisation d’outils informatiques plus sophistiqués peut être nécessaire pour les volumes élevés, le regroupement de commandes multicanal et l’impression d’étiquettes en lot. Les imprimantes thermiques sont la solution idéale pour l’impression de grandes quantités d’étiquettes. Les commerçants qui effectuent peu d’envois par semaine apportent les colis à un bureau de poste. Si le volume est suffisant, un service de ramassage permet de gagner du temps.

