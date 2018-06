Martin Brodeur et Martin St-Louis feront leur entrée au Panthéon du hockey

L’ancien gardien Martin Brodeur et l’ex-attaquant Martin St-Louis seront intronisés au Temple de la renommée du hockey, a-t-il été annoncé mardi après-midi.

Brodeur et St-Louis ont ainsi reçu l’appel du Panthéon à leur première année d’admissibilité. Par ailleurs, Alex Yakushev et Jayna Hefford seront aussi immortalisés lors de la cérémonie prévue le 12 novembre à Toronto. Dans la catégorie des bâtisseurs, l’actuel commissaire de la Ligue nationale (LNH), Gary Bettman, et le premier Noir ayant évolué dans le circuit, Willie O’Ree, ont été sélectionnés. Par ailleurs, l’ancien capitaine des Sénateurs d’Ottawa Daniel Alfredsson devra à nouveau patienter avant de faire son entrée au Temple.

Choix logique, Brodeur a remporté trois fois la coupe Stanley (1995, 2000 et 2003) avec les Devils, en plus de décrocher deux médailles d’or aux Jeux olympiques d’hiver. Il a totalisé 691 victoires en saison régulière de la LNH, ce qui représente un sommet dans l’histoire du circuit. L’ex-numéro 30 des Devils du New Jersey revendique également 125 blanchissages – ce qui est aussi une marque de la ligue – et a subi 397 défaites en temps réglementaire.

L’homme de 46 ans, qui a effectué ses premiers pas dans la LNH en 1991-1992, a toutefois mis la main sur le trophée Calder en 1993-1994. Il a également gagné le Vézina à quatre reprises et cinq fois le William-M.-Jennings. Ayant disputé 1266 joutes du calendrier régulier, Brodeur a conclu sa carrière avec les Blues de St. Louis en 2014-2015 et occupe maintenant le poste d’adjoint au directeur général au sein de cette équipe.

Pour sa part, St-Louis, 43 ans, compte une coupe Stanley à son actif, soit celle de 2004 remportée avec le Lightning de Tampa Bay. Cette année-là, il a aussi gagné les trophées Hart et Art-Ross en vertu d’une récolte de 94 points en saison régulière. Le Québécois a également gagné le titre des pointeurs de la ligue en 2012-2013.

Ayant joué pour les Flames de Calgary, le Lightning et les Rangers de New York, le petit joueur d’avant de 5 pi et 8 po a accumulé 391 buts et 642 mentions d’aide pour 1033 points en 1134 affrontements à vie, ajoutant 90 points en séries éliminatoires. Par ailleurs, il a reçu trois fois le trophée Lady-Byng, remis au joueur le plus gentilhomme, en plus de gagner l’or olympique une fois.

O’Ree et Bettman honorés

Natif de Fredericton, O’Ree est devenu le premier Noir à jouer chez les professionnels le 18 janvier 1958 avec les Bruins de Boston, lors d’un duel face au Canadien de Montréal. Ayant évolué notamment avec les A’s de Québec au niveau mineur, il a participé à deux joutes avec Boston cette année-là et à 43 autres en 1960-1961.

En 2008, le Néo-Brunswickois a reçu l’Ordre du Canada.

Quant à Bettman, il est en poste depuis février 1993 et a été largement responsable de l’expansion du hockey aux États-Unis. Il a été nommé le dirigeant exécutif de l’année dans le monde du sport en 2014 par les revues «SportsBusiness Journal» et «SportsBusiness Daily».

Depuis son arrivée, la LNH est passée de 24 à 31 équipes et les revenus annuels de celle-ci sont estimés à près de 5 milliards $.

Une femme en or

De son côté, Hefford a grimpé cinq fois sur le podium aux Jeux d’hiver, obtenant l’or à quatre occasions. Elle a d’ailleurs marqué le but décisif en finale du tournoi 2002 contre les États-Unis. Ayant joué avec le Thunder de Brampton dans la Ligue canadienne de hockey féminin, elle a également gagné sept fois l’or au Championnat du monde.

Enfin, Yakushev a gagné la médaille d’or olympique deux fois avec l’ex-Union soviétique en 1972 et 1976. Il a par ailleurs été le meilleur des siens avec 11 points durant la Série du Siècle de 1972 et a été l’entraîneur-chef de la formation nationale russe à quelques reprises entre 1998 et 2003.