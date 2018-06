Meurtre à Laval: une connaissance de Christophe Oliviera interrogé

LAVAL | Un témoin important a été rencontré par la police de Laval qui recherche toujours Christophe Oliviera, le principal suspect concernant le meurtre d’une femme de 71 ans dans le quartier Laval-des-Rapides, à Laval, survenu samedi.

Un jeune homme qui se trouvait avec le fugitif au métro Radisson, samedi, a été interrogé par la police de Laval tard lundi soir.

«Il a transmis certaines informations. Il n’est aucunement relié au dossier d’homicide», a précisé la porte-parole de la police de Laval, Evelyne Boudreau.

C’est en scrutant les caméras de surveillance du métro que la police de Laval avait pu repérer Christophe Oliviera à au moins deux différents endroits après le meurtre, soit à la station Cartier à Laval, puis à la station Radisson avec ce témoin, dans l’Est de Montréal. Grâce à l’aide du public, le témoin a pu être rencontré, ce qui a permis de faire progresser l’enquête.

« On est à vérifier toutes les informations. On recherche toujours activement Christophe Oliviera pour meurtre», a précisé Evelyne Boudreau.

Le suspect mesure 1,83 m et pèse 90 kg. Il a les cheveux noirs courts et les yeux bruns. Il arbore plusieurs tatouages, dont une étoile à la main gauche, au cou, au dos et à la poitrine. Il a une cicatrice au front.

Le meurtre de la septuagénaire est survenu sur l’avenue du Pacifique, samedi après-midi. Le corps de la femme a été retrouvé à l’extérieur de son domicile. Une querelle entre Oliviera et la Lavalloise avait éclaté auparavant. Le 911 a été contacté à ce sujet à 14h50.

La femme de 71 ans n’aurait pas de lien familial avec son présumé agresseur. Oliviera habitait chez elle depuis quelque temps. Il serait déjà connu des milieux policiers relativement à des actes de violence.

Puisque le fuyard pourrait être dangereux, il ne faut pas l’approcher. La police demande donc de contacter le 911.