Mike Pence au Brésil: espace, migrants et Vénézuela au menu

BRASILIA | Le vice-président américain Mike Pence est arrivé mardi à Brasilia pour des entretiens avec le président Michel Temer notamment sur les migrants, la crise humanitaire du Venezuela et la question spatiale.

M. Pence est arrivé en début de matinée dans la capitale du Brésil pour sa troisième visite en Amérique du Sud mais la première seulement dans ce grand pays.

Les discussions devraient notamment porter sur une utilisation par les États-Unis de la base d’Alcántara, dans l’État septentrional de Maranhao, pour le lancement de satellites. Cette base est idéalement située près du cercle de l’Équateur, ce qui permet d’embarquer des charges plus lourdes et de réaliser d’importantes économies de combustible.

Les discussions sur la base spatiale sont « dans une phase très préliminaire » et tournent autour de clauses légales et techniques devant permettre la protection de la propriété intellectuelle américaine et la souveraineté du Brésil, a indiqué Fernando Simas Magalhaes, sous-secrétaire des Affaires politiques multilatérales pour l’Europe et l’Amérique du Nord au ministère brésilien des Affaires étrangères.

La situation de la cinquantaine d’enfants brésiliens séparés de leurs parents migrants à la frontière des États-Unis et du Mexique sera également abordée, alors que plus de 2000 enfants, en majorité d’Amérique centrale, ont été séparés de leurs parents, une décision ayant créé une vive polémique.

Brasilia a exprimé la semaine dernière sa « préoccupation » devant la situation de ces enfants brésiliens.

Enfin Mike Pence devrait évoquer avec le président Temer la crise humanitaire avec le Venezuela voisin, à la veille de sa visite d’un centre d’accueil de réfugiés de ce pays à Manaus, capitale de l’État d’Amazonie.

Le vice-président américain devrait également visiter une zone industrielle à Manaus et survoler une partie de l’immense forêt amazonienne, avant de poursuivre sa tournée régionale en Équateur.

Le Brésil a vu affluer à sa frontière du Nord-Ouest des dizaines de milliers de réfugiés fuyant la crise économique et politique au Venezuela de Nicolas Maduro, confronté à un isolement croissant.