On n’est personne

Réponse à une lectrice, Françoise Labbé : La fonction première du pronom indéfini on est de ne désigner personne en particulier. Mais il arrive qu’il prenne la place de personnes identifiées ou d’un pronom personnel. Les adjectifs et les participes passés qui y sont rattachés peuvent alors varier en genre et en nombre. Ex. : Sylvie et moi, on ne s’est pas vus depuis six mois. Pourquoi faire varier attributs ou participes passés si le verbe, lui, ne varie pas ? Bien que le pronom on remplace à l’occasion des personnes précises, il n’en reste pas moins un sujet au singulier qui annonce l’action du verbe et décide de son accord. Et doit-on écrire l’on ou on ? Comme précisé dans une récente chroni­que, l’article élidé l’ n’est jamais obligatoire devant on. On peut l’utiliser pour éviter la juxtaposition de deux voyelles lorsque le pronom on suit les adverbes où et pourquoi et les conjonctions si et ou. Ex. : Si l’on fait preuve d’acharnement, on réussira.

Demain, on jasera un peu et on présentera ses excuses à la (belle) grosse Georgiana.