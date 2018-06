Palmarès Mercer : Montréal est moins cher que l’an dernier

MONTRÉAL – Montréal est plus abordable que l’an dernier comparativement aux autres grandes villes du monde pour les employés expatriés, révèle la plus récente enquête annuelle de Mercer sur le coût de la vie.

La métropole du Québec est passée du 129e rang en 2017, au 147e échelon cette année, ce qui signifie qu’il en coûte relativement moins cher pour vivre à Montréal cette année que l’an dernier pour des étrangers.

Montréal est la seule ville du Québec qui figure dans ce palmarès de Mercer, mais quatre villes canadiennes s’y retrouvent.

Toronto rejoint Vancouver

Ainsi, Toronto a grimpé de 10 places au classement, et est désormais à égalité avec Vancouver au 109e rang. Calgary serait quelque peu moins cher que Montréal, grâce à son 154e rang. Ottawa serait pour sa part la grande ville du Canada la moins dispendieuse pour les expatriés, en vertu de sa 160e position.

La plupart des villes canadiennes ont donc chuté dans le classement cette année, mais Toronto fait exception à la règle en raison en raison d’une augmentation du coût du logement locatif.

« Même si Toronto a grimpé dans le classement sur le coût de la vie, les résultats de cette année [...] démontrent que les villes canadiennes offrent une qualité de vie de classe mondiale à un coût relativement modéré», a indiqué par communiqué Gordon Frost de Mercer Canada.

«C’est un atout important pour le Canada et pour les entreprises canadiennes dans la course aux talents au sein d’une économie mondiale hautement concurrentielle et la préparation pour l’avenir du monde du travail», a-t-il ajouté.

Hong Kong, ville la plus chère au monde

Hong-kong, en Chine, a détrôné la ville de Luanda, en Angola, au sommet des villes les plus dispendieuses au monde pour les employés étrangers.

Peu de changements significatifs sont cependant à noter en tête du palmarès. Tokyo, au Japon, passe du troisième au deuxième échelon, Zurich, en Suisse, du quatrième au troisième, et Singapour passe de la cinquième à la quatrième place.

L’enquête de Mercer, publiée mardi, est notamment conçue pour aider les multinationales et les gouvernements à développer des stratégies de rémunération pour leurs employés en poste à l’étranger.