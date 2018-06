Paul Gérin-Lajoie, un démocrate jusqu’à la fin

Comme des centaines de milliers d’élèves qui ont débuté l’école en 1964, sous la gouverne d’un tout nouveau ministère de l’instruction publique et d’un ministre visionnaire et courageux, je suis une enfant de Paul Gérin-Lajoie. Du haut de mes 6 ans, j’ignorais la chance que j’avais d’entrer dans une ère nouvelle, celle de la démocratisation de l’éducation au Québec.



Avoir accès à l’instruction partout en province, garçons et filles, pauvres et riches constituait, désormais, l’espace dans lequel les futures générations s’épanouiraient et créeraient le Québec moderne. Je fais partie de ces acteurs et témoins privilégiés qui ne pourront jamais être assez reconnaissants envers l’homme, tant son œuvre eut de l’impact dans nos vies. Dans la mienne, il a permis à mes parents comme à bien d’autres, par sa réforme, de s’impliquer à l’école. Une ouverture inconcevable auparavant.

Fille issue d’une famille de la classe moyenne, son œuvre m’a permis, comme à des milliers d’autres, de développer, sans limites, mon potentiel. Et cela n’est qu’une partie du sens qu’il a voulu donner à la démocratisation de l’éducation.

En effet, à titre de présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, de 2009 à 2017, nous avons tissé, ensemble, un lien exceptionnel et nos discussions ont beaucoup porté sur cet enjeu auquel il avait tellement réfléchi. Pour lui, il était fondamental que la gouvernance de l’éducation publique, sous l’égide du ministère, soit administrée par les communautés locales afin d’assurer, en toute imputabilité, des choix qui reflètent équitablement leurs besoins et leurs réalités. C’est, entre autres, pour l’importance qu’il accordait à cet engagement des communautés en éducation qu’il a défendu, à nouveau, avec conviction, cette position, en commission parlementaire, en 2016, alors que le modèle de gouvernance des commissions scolaires était fortement menacé par un projet de loi.

Photo d'archives, Annie T. Roussel

Paul Gérin-Lajoie savait observer. Tant sur la scène canadienne qu’internationale, il avait compris que sans la prise en charge par les communautés de l’éducation, la réussite ne pouvait être garante de leur plein développement. L’actualité en témoigne toujours aujourd’hui.



Le Conseil de l’Ordre de l’excellence en éducation l’a décoré de la Médaille de l’Ordre à titre de membre émérite il y a à peine deux semaines pour son apport exceptionnel au réseau de l’éducation du Québec et à son rayonnement international. Son fils François, fier compagnon de route de son père, venu recevoir la médaille, a témoigné, à nouveau, de l’engagement, de la passion et de la ténacité de PGL, comme il se plaisait de l’appeler. Jusqu’à son dernier souffle, il aura été un combattant et surtout, un homme qui laissera en mémoire le plein sens de ce que doit être l’engagement social et politique.



Mes plus profondes sympathies à sa famille et ses proches,



Josée Bouchard

Présidente du Conseil de l’Ordre de l’excellence en éducation et ex présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec