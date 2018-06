[PHOTOS] Banksy est à Paris et tout le monde capote!

Le célèbre artiste de rue britannique Banksy, dont l’identité est secrète, est dans la capitale française.

En effet, plusieurs œuvres attribuées à cette star du street art ont été découvertes à Paris depuis le 20 juin.

«Tout Paris court après le mystérieux street artist Banksy», titrait Le Figaro mardi matin, observant que «les Parisiens sont désormais à l'affût du prochain trésor de Banksy».

Quand une oeuvre de Banksy apparaît sur un mur, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, transformant les fans en chasseurs au trésor, comme à New York en octobre 2013 où il a dessiné presque une oeuvre par jour pendant un mois.

Huit œuvres ont été découvertes jusqu’à présent à Paris.

L’une d’entre elles orne une porte près des issues de secours du Bataclan, cette salle de spectacle parisienne qui a été le théâtre d’une fusillade ayant fait 90 morts le 13 novembre 2015.

Réalisé au pochoir et à la peinture blanche, un personnage au visage triste est représenté en état de recueillement dans le passage Saint-Pierre-Amelot, par lequel de nombreux spectateurs du concert d’Eagles of Death Metal s’étaient échappés pendant l’attaque terroriste.

Un autre dessin, celui d’une fillette dessinant un motif de tapisserie rose sur une croix gammée, est apparu au nord de la capitale, près de l’ancien centre de premier accueil des réfugiés Porte de la Chapelle à Paris. Cette œuvre a été découverte le 20 juin, lors de la Journée mondiale des réfugiés, l’un des sujets souvent au cœur du travail de cet artiste engagé.

L'œuvre de l’artiste mystérieux a toutefois été vandalisée.

Une autre grande pièce découverte à Paris et attribuée à Banksy représente un homme en costume qui offre un os à un chien. L’os semble être celui de la patte manquante du canidé, alors que l’homme cache une scie derrière son dos.

La plus grande composition découverte ces derniers jours serait une œuvre qui détourne le portrait de Napoléon franchissant les Alpes vers l’Italie, par Jacques-Louis David. À la figure conquérante du Français a été substitué un corps recouvert d’une couverture écarlate.

Des dessins de rats, également attribués à Banksy, ont encore été découverts. Plusieurs spécialistes attestent qu’il s’agit d’œuvres de Banksy, maître du pochoir, une technique qu’il a contribué à populariser ces 15 dernières années.

«C’est tout à fait dans le style Banksy des années 2000. Il y a vraiment une écriture particulière, la couleur, le trait, le fait de reprendre des photos et de les réadapter par le graphisme. On peut dire: ou c’est un Banksy ou c’est une très bonne copie», a indiqué à l'AFP l'historien de l’art et écrivain Paul Ardenne.

Banksy ne signe plus ses œuvres depuis un bon moment et se fait très discret afin de préserver son identité.

Le graffeur a publié sur son compte Instagram deux photos qui confirment son incursion parisienne...

. Centre Pompidou Une publication partagée par Banksy (@banksy) le 26 Juin 2018 à 7 :00 PDT

– Avec les informations de l'AFP