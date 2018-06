Quand la candidate péquiste Diane Lavallée refuse de signer un coffret de La Petite Vie...

La candidate péquiste dans Taschereau, Diane Lavallée, a reçu un bien drôle d’avis sur sa page Facebook, la semaine dernière.

Un certain Marc-André Demers lui a remis une étoile parce que Diane Lavallée, la candidate et non la comédienne qui a interprété le rôle de Thérèse, n’aurait pas signé son coffret de La Petite Vie «prétextant ne pas avoir fait partie de la distribution».

À cette blague, celle qui veut remplacer Agnès Maltais a joué le jeu de l’internaute.

«N’ayant jamais fait partie de la distribution de cette incroyable série, j’aurais le sentiment d’être une imposteur de signer votre coffret. Ceci dit, il me ferait plaisir d’autographier votre carte de membre du Parti Québécois», peut-on lire.

Capture d'écran

Tel le fameux steak-blé d’Inde-patates, est-ce que Mme Lavallée aurait trouvé la recette gagnante pour gagner le cœur de cet électeur? Peut-être bien.