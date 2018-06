Recherche d’emploi : 7 choses aussi importantes que le CV

Steve Proulx - 37e avenue

Dans une recherche d’emploi, le CV est important. Là n’est pas la question. Mais passer trop de temps à le rédiger, à le peaufiner, à l’enrichir et à l’envoyer pourrait vous faire oublier d’autres aspects de la recherche d’emploi. Des aspects aussi importants qu’un bon CV, sinon plus. En voici sept.

Une stratégie

Avant de lancer sa recherche d’emploi, il faut une stratégie. À quoi aspirez-vous ? Quels défis souhaitez-vous relever ? Visez-vous un poste en particulier ? Savez-vous quels gestes à poser pour décrocher ce poste ? En bref, quel est votre plan pour trouver l’emploi qui vous conviendra ? Dans l’élaboration de votre stratégie, vous devriez documenter vos démarches, cibler les offres d’emploi pertinentes ou mener une veille sur l’industrie ou les entreprises qui vous intéressent.

Des contacts

On ne le répétera jamais assez : un bon réseau de contacts vaut plus qu’un bon CV. Dressez la liste des gens que vous connaissez et identifiez vos « ouvreurs de portes », ceux qui pourraient vous faire rencontrer des gens qui connaissent des gens qui connaissent... votre prochain employeur. Vous verrez : le monde est petit !

Des profils « sociaux »

Vos profils Facebook ou LinkedIn seront très probablement consultés par les employeurs potentiels. Raison de plus d’y accorder une attention particulière. Sur LinkedIn, la section « Compétences et recommandations » est particulièrement utile pour un éventuel employeur. Sollicitez donc des recommandations pour des compétences que vous détenez de la part de vos contacts. Avoir 35 personnes qui recommandent vos compétences en « gestion de projet » est pas mal plus convaincant que de l’écrire dans un CV !

Un meeting informationnel

Un des moyens méconnus d’obtenir un aperçu du poste que vous souhaitez occuper (ou des perspectives d’emploi dans un secteur) est de solliciter un meeting informationnel avec quelqu’un qui occupe un emploi semblable à celui que vous convoitez. La plupart des gens accepteront l’invitation et, pour le prix d’un café, vous rentrerez à la maison avec des informations cruciales qui vous permettront de mieux préparer votre recherche d’emploi et de savoir quelles compétences sont exigées. Vous obtiendrez peut-être même des pistes concernant des employeurs intéressés...

Les foires de l’emploi

Dans une foire de l’emploi, un grand nombre de recruteurs et de chercheurs d’emploi sont rassemblés au même endroit et désirent la même chose : se rencontrer. Peu d’événements permettent aussi facilement de rencontrer d’éventuels employeurs et d’alimenter un réseau de contacts. Mettez les foires de l’emploi à votre agenda !

Une lettre de présentation

Avant de lire votre CV, l’employeur potentiel posera ses yeux sur votre lettre de présentation. Il vaut la peine d’y mettre les efforts pour éviter les phrases génériques et s’assurer de mettre en valeur ses compétences en fonction des exigences précises du poste convoité. La clé pour une lettre de présentation gagnante : la personnalisation. Ne donnez pas à l’employeur l’impression qu’il est en train de lire une photocopie.

Une entrevue réussie

Il serait dommage que tous vos efforts soient anéantis par une entrevue ratée. L’idée est de communiquer clairement ses ambitions et de bien doser ses déclarations : être enthousiaste sans exagérer, être confiant, mais pas trop, montrer de la transparence sans non plus raconter sa vie. Il faut aussi être prêt à répondre sans trop bafouiller aux inévitables questions pièges...