Sans offre du CH, Zachary Fucale préfère regarder en avant

Le gardien Zachary Fucale sera libre comme l’air dans les prochains jours après avoir obtenu la confirmation, lundi, qu’il n’allait pas recevoir d’offre qualificative de la part du Canadien de Montréal. Une situation qu’il voyait venir depuis un certain temps.

«Ça fait quelques jours qu'on sait. [...] On se préparait pour les deux scénarios, a-t-il mentionné, mardi, en entrevue à la chaîne TVA Sports. On a eu la confirmation hier come tout le monde.»

«C'est sûr que depuis la fin de la saison, je me préparais à tous les scénarios possibles», a ajouté l’athlète de 23 ans.

Le Québécois regarde maintenant vers l’avant. Encore jeune, Fucale aura sûrement des opportunités à explorer.

«Moi et mon agent, on peut entendre ce qui se passe autour de la Ligue nationale», a-t-il souligné, laissant ensuite entendre qu’il y a peut-être déjà quelque chose qui se trame. Je ne peux pas tout dire, mais dans les prochains jours, on va en savoir plus», a indiqué le gardien avec un sourire dans la voix.

Pas de regrets

L’ancien des Remparts de Québec et des Mooseheads de Halifax a donc passé trois saisons dans l’organisation du CH. Partageant son temps entre la Ligue américaine et la Premier AA Hockey League, il n’a pas obtenu une seule minute de jeu dans l’uniforme du Tricolore.

«Chaque gars qui a un contrat avec le Canadien veut jouer dans la Ligue nationale, ce n'est pas un secret, a-t-il indiqué. C'est sûr que j’aurais aimé ça.»

«Peut-être que je n'ai pas performé au niveau nécessaire pour obtenir une opportunité comme ça, mais j'ai appris de tout ça. Maintenant, je regarde vers l'avant. Je ne regarde pas vers l'arrière.»