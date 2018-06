Un autre commerce de la rue Masson victime d'un incendie criminel

Fêtards de la Saint-Jean éméchés, vandales ou criminels organisés? Impossible pour l'instant de savoir qui est derrière l'incendie qui a eu lieu au Café du coin Masson et 18e avenue dans la nuit de lundi à mardi. Chose certaine, ce n'est pas la première fois que des commerces de cette artère commerciale du quartier Rosemont sont victimes d'actes de vandalisme.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal, il s'agirait d'un incendie criminel mais l'enquête est toujours en cours. Les portes d'entrée du Café du coin, qui a ouvert en septembre 2017, étaient complètement fracassées mardi matin, a affirmé une témoin. «Je me demande si ce n'est pas une attaque au cocktail molotov», a confié la jeune femme, employée du restaurant Pot Masson. Ce commerce a d'ailleurs été récemment deux fois la cible d'incendiaires.

D'autres commerces comme le café La Tasse Rouge et le café Maesmi, tous situés sur Masson ont également été victimes de vol ou de vandalisme ces derniers mois. «Je ne crois pas qu'aucun de ces actes de vandalisme n'entretient de liens avec des groupes anti-gentrification», a confié pour sa part Kheir Djaghri, directeur général de la Société de développement commercial de la promenade Masson. Il rappelle que les vandales ayant un message politique utilisent souvent de la peinture ou le grafiti pour exprimer leur mécontentement. Pour ce qui est de la promenade Masson, qui s'arrête à la 12e avenue, M. Djaghri rappelle que l'ensemble des locaux sont utilisés et que le taux de roulement est faible, «il n'y a pas des masses de nouveaux commerces qui ouvrent et qui pourraient provoquer de l'indignation de certains groupes».

Au moment d'envoyer ces lignes, le Journal n'a pas été en mesure de parler aux propriétaires du Café du coin.

Plus de détails suivront.