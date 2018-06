Vivre dans un conteneur n’aura jamais été aussi glamour

La mode des mini-maisons n’est pas près de s’éteindre. Ces petites demeures sont très tendance et la demande est de plus en plus grande au Québec.

Souvent, ce sont des conteneurs maritimes qui sont convertis en logements parfaits pour une personne seule ou encore un couple prêt à vivre collé-collé!

Josée Ménard / courtière immobilière

Josée Ménard / courtière immobilière

Josée Ménard / courtière immobilière

Un conteneur converti en habitat écologique trois saisons est actuellement à vendre pour la modique somme de 33 000 $. La mini-maison est un prototype vendu tel quel. Elle est située sur la réserve amérindienne de Kahnawake.

Josée Ménard / courtière immobilière

Josée Ménard / courtière immobilière

Josée Ménard / courtière immobilière

Le logement, de 40 sur 8 pieds, est séparé en deux pièces: l'une tient lieu de cuisine, de salle à manger, de salon et de chambre, l'autre de salle de bain.

Josée Ménard / courtière immobilière

Josée Ménard / courtière immobilière

Le prix comprend les meubles, mais non les effets personnels des proprios.

La mini-maison est parfaite pour ajouter une pièce trois saisons à votre résidence, peut servir de chalet ou encore être utilisée comme terrasse extérieure très fancy non loin de votre grande piscine creusée. C’est beau, rêver, non?

Tous les détails ici.

Pour voir du beau tout le temps, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!