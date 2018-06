Voici LA meilleure excursion au monde en 2018, selon TripAdvisor

Croyez-le ou non, un cours de cuisine offert dans une ferme de Florence en Italie est la meilleure excursion de voyage au monde en 2018, selon TripAdvisor.

Le «cours de cuisine et déjeuner dans une ferme toscane avec un tour au marché local au départ de Florence», figure au sommet des 25 meilleures excursions d’une journée au monde selon le 2018 Traveler’s Choice Awards de TripAdvisor.

Au coût de 154$ par personne, cette activité d’une journée permet de «laisser libre cours à son amour de la cuisine italienne en Toscane» lors d’une visite d’un marché où vous «dénicherez des ingrédients frais locaux» qui seront utilisés lors d’un cours de cuisine. Les plats préparés sont accompagnés évidemment de vin toscan!

Photo de voyageurs publiées sur TripAdvisor

Photo de voyageurs publiées sur TripAdvisor

«Jusqu'à quatre verres de vin sont inclus tout au long de la journée, ainsi qu'un diplôme de cuisine et un livre de recettes», apprend-on sur la description de l’activité.

Photo de voyageurs publiées sur TripAdvisor

Photo de voyageurs publiées sur TripAdvisor

Voici la description complète de l’activité (petit avertissement : ça donne faim et l’envie irrésistible de s’envoler immédiatement en Italie!)

«En chemin, arrêtez-vous dans une boulangerie locale pour y goûter quelques pains frais. Suivez ensuite votre sympathique guide dans les étals du marché, et allez à la rencontre de bouchers et d'agriculteurs qui vendent les légumes de leurs champs en Toscane. Le marché offre également une abondance de fruits frais et de produits locaux de qualité tels que des fromages, des charcuteries, du vinaigre balsamique, des tomates séchées, des olives et bien d'autres spécialités italiennes. Sélectionnez une partie des meilleurs ingrédients que vous utiliserez plus tard lors du cours de cuisine et dégustez des échantillons gratuits de certains plats et vins locaux. Montez à bord d'un minibus et voyagez jusqu'à une ferme, nichée dans les collines toscanes, où votre cours de cuisine aura lieu. Enfilez votre tablier, que vous pourrez conserver en souvenir, et aidez votre chef à préparer un repas toscan complet, en commençant par une sélection de quelques amuse-gueules. Apprenez à faire de véritables pâtes italiennes à l'aide d'œufs fraîchement pondus, et découvrez comment concocter de délicieuses sauces à la viande traditionnelles, et ce à base d'ingrédients frais et locaux ! Un plat de pâtes, une pizza et une bruschetta classique sont au menu. Aidez votre chef à les préparer à base de pain frais, de tomates et d'huile d'olive extra vierge - chaque produit étant véritablement local. Lorsque les plats sont prêts, faites une petite pause pour manger et profiter de vos créations avec un verre de Chianti au caractère affirmé. Ensuite, retournez à la cuisine pour y préparer une arista toscane traditionnelle (un succulent rôti de porc) avec des pommes de terre au four assaisonnée d'herbes fraîches de la ferme. Pendant que la viande cuit, préparez un tiramisu classique en alternant des couches de savoureux mascarpone avec des biscuits imbibés de liqueur et de café et découvrez les secrets du riche café italien au goût intense. Le point fort de votre visite sera la prochaine étape : s'asseoir pour manger votre repas à 4 plats ! Savourez votre plat principal et vos desserts en les accompagnant d'un vin de Toscane soigneusement sélectionné tout en discutant avec votre chef et vos compagnons gastronomes de votre journée. Ensuite, retournez à votre minibus et détendez-vous sur le trajet vers Florence, où votre visite se termine.»

Ça donne le goût n’est-ce pas? Si vous avez envie de réserver, c’est par ici!

Voici les autres activités qui font partie du top 10 2018 de TripAdvisor:

2. Visite de Berlin à vélo

3. Circuit panoramique guidé d'une journée à New York

4. BridgeClimb Sydney

5. Expérience VIP au Vatican : petit déjeuner exclusif au Vatican avec entrée de bonne heure au musée du Vatican et à la chapelle Sixtine

6. Cours de cuisine à La Nouvelle-Orléans

7. Dîner et spectacle maori hangi à Rotorua, Nouvelle-Zélande

8. Excursion le meilleur des chutes du Niagara au départ de Niagara Falls, Ontario

9. Excursion en bus de Vancouver à Victoria et aux Butchart Gardens

10. Circuit du Wicklow sauvage incluant Glendalough au départ de Dublin

«Les voyages sont axés sur de nouvelles expériences et ces récompenses, décernées par les critiques et les évaluations de la communauté TripAdvisor, présentent certaines des meilleures choses à faire dans le monde pour tous les types de voyageurs. Que ce soit un cours de cuisine dans une ferme toscane, une visite guidée en Nouvelle-Zélande ou un accès exclusif à Stonehenge, ces récompenses mettent en évidence des façons fantastiques pour les voyageurs de s'imprégner de la culture locale», a indiqué le porte-parole de TripAdvisor, James Kay.

Cliquez ici pour consulter la liste complète