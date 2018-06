MESSIER, Louise



Le 21 juin 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Louise Messier, épouse de M. Clément Thériault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Sophie Thériault-Khanna de Vancouver, ses petits-enfants Kimaya, Noah et Elsa, son frère Yves Messier (Johanne Thouin) de Ste-Adèle, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saints-Simon-et-Jude de Charlemagne, le samedi 30 juin dès 10h. Les funérailles seront célébrées le jour même à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière de Charlemagne.