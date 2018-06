ST-HILAIRE, Denis



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Denis St-Hilaire, à Laval, le 22 juin 2018, à l'âge de 85 ans.Homme d'une grande sagesse dont la devise était "Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait", sa bonté, sa patience et sa disponibilité ont touché tous ceux qui ont eu la chance de le connaitre.Il laisse dans le deuil son épouse adorée Gisèle Simetin, ses trois fils André, Gilbert (Joanne) et Stéphane (Clémentine), ses petits-enfants Sabrina, Raphaël, Maïa et Louise, ses frères et soeurs, ses beaux- frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 2 juillet de 14h à 17h au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREUne réunion de prières aura lieu cette même journée à 17h au salon.