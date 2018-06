AUBIN, André



De Saint-François (Laval), le 19 juin 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. André Aubin, époux de feu Mme Fleurette Brunet.Il est parti rejoindre son épouse, son fils Serge, ses frères et soeurs ainsi que ses parents.Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 juillet dès 13h en l'église St-François-de-Sales. Les funérailles auront lieu la même journée à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu par la suite, au cimetière du même endroit.