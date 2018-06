TRAHAN, Jean



À Montréal, le 25 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean Trahan, époux bien-aimé de Mme Laurette Ouellette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (François), Liette (Régent), Jean-Pierre (Chantal) et Martin Trahan (Marielle), ses petits-enfants Amélie, Olivier, Jim, Audrey, Stéphanie, Marjorie, Victoria, Jane, Anaïs et Salomé, ses soeurs Jeannine, Pauline et Élise Trahan, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:MONTRÉAL 514-353-9199STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE(NOTRE-DAME ET GEORGES-BIZET)MONTRÉALle vendredi 29 juin à compter de 13h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 15h30.