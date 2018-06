SAUVÉ, Félicien



À St-Placide, le 24 juin 2018 est décédé à l'âge de 91 ans M. Félicien Sauvé époux de Mme Lorraine Dumont domicilié à St-Placide.Maintenant auprès de son fils Sylvain (Sophie), il laisse dans le deuil son épouse Mme Lorraine Dumont, ses enfants Normand, Robert (Marie-Paule), Francine (Jeannot), Gilles (Sylvie) et Clément (Chantal).Il quitte également ses 16 petits-enfants, ses 18 arrière petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le lundi 2 juillet à 10h30 en l'église de St-Placide et seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.La famille recevra vos condoléances directement à l'église à compter de 9h30La direction des funérailles est confiée à la:LUC MERCIER4 RUE LEGAULTST-ANDRÉ D'ARGENTEUIL(450) 537-3396www.salonmercier.com