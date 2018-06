LABELLE, Guy



À Montréal, le 21 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Guy Labelle, époux de Gisèle Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Denise), Louise (Norman) et Marc (Janine), ses petits-enfants Roxane, Liliane, James-Arnaud, Coralie et Justin, ses soeurs Madeleine et Huguette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 juillet 2018 de 13h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le lundi 9 juillet dès 9h30 au complexe funéraire:Les funérailles suivront à 11h à la chapelle du complexe.