GILBERT, Claire-Annette

(née Giguère)



Le 23 juin, à l'âge 88 ans, est décédée Claire-Annette Giguère, épouse de feu Fernand Gilbert et mère de feu Luc Gilbert.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (feu Richard), Denis, Pierre (Jacqueline), Johanne (Jocelyn), Réjean (Lisette), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 juin de 9h à 11h30 et de 12h30 à 15h15 à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole sera célébrée en la Chapelle de la résidence funéraire, ce même jour à 15h15, suivie de l'inhumation au cimetière Régional St-Maxime.