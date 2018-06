BIGRAS, Lucien



À Terrebonne, le 13 juin 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Lucien Bigras, époux de feu Mme Aline Lavoie.Il laisse dans le deuil son fils Claude (Manon), ses petits-enfants adorés Marie-Claude, Alexandre et leurs conjoints, ses soeurs Laurette, Simone, Anna et Lucienne, ses neveux, nièces et une amie Gaétane Lambert, ainsi que plusieurs autres parents et amis et surtout son monde du Collège Français.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er juillet de 9h à 11h30 auSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 11h30 en la chapelle du complexe.