POISSON, Marc

À Terrebonne, le 21 juin 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Marc Poisson.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Gisèle Poirier, ses enfants Francis (Annie) et Caroline (Yves), ses petits-enfants Victoria, Olivia et Louis-David, ses soeurs Claire, Hélène, Angèle, Estelle et Françoise, ses beaux-frères Viateur et Roland, ses belles-soeurs Nicole, Mariette et Jeanne d'Arc, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 juin 2018 de 10h à 17h à la:www.residencefunerairestlouis.caUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h au salon.Sincères remerciements aux infirmières du Floréa, le personnel de l'hôpital Pierre-Le Gardeur du 4e étage Ouest pour les bons soins prodigués avec respect à mon mari. Des remerciements plus particuliers à Mme Lise Trépanier de la Société Alzheimer de Lanaudière pour son accompagnement et son grand dévouement envers M. Poisson et notre famille.Au lieu des fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Lanaudière seraient appréciés, cartes disponibles au salon.