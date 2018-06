DUMAS, Jacques



À Saint-Jérôme, le mardi 12 juin 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé subitement M. Jacques Dumas, fils de feu Noëlla Couture et de feu Rosaire Dumas.Il laisse dans le deuil ses frères Lucien et Jean ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 30 juin 2018 de 13h à 17h à la:ST-JÉRÔME, QC, J7Y 4C9Un hommage à sa vie sera célébré à 15h en présence des cendres.