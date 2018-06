BÉGIN, Claude



Le 10 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Claude Bégin, époux de madame Thérèse Martel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Danielle), Christian (Johanne) et Marie-Claude (Jacky), ses petits-enfants, Mathieu, Élodie, Xavier, Gabriel et Florence. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél.: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 7 juillet 2018 dès 13h. Un hommage suivra à 15h au salon. Ce sera l'occasion de partager souvenirs et anecdotes.