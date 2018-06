DESJARDINS, Liette



C'est avec une grande tristesse que nous que vous annonçons le décès, à l'âge de 70 ans, de Liette Desjardins survenu le 9 janvier à Blainville.Elle laisse dans le deuil sa soeur Monique, son neveu Michel (Lita), ses nièces Hélène, Nathalie (Patrick) et feu Lise ainsi que ses petits neveux et petite nièce Maxime Nicolas, Josiane, Félix, Émile, parents et amis.Les funérailles auront lieu à l'Église Saint-François De Sales, 7070 Boulevard des Mille-Îles, Laval, le samedi 7 juillet à 11h suivit de l'inhumation au terrain de la famille à l'arrière de l'église.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES514-342-8000www.dignitequebec.com