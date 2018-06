DUQUETTE, Jean-Claude



Le 28 janvier, au Centre Hospitalier Mont-Sinaï, est décédé notre frère Jean-Claude Duquette, à l'âge de 86 ans et 9 mois.Il laisse dans le deuil son frère Robert, ses soeurs: Hélène, Réjeanne, Monique et France ainsi que sa belle-soeur Pauline Clermont, son beau-frère Gilles Chénier, ses neveux, nièces et amis.Les funérailles auront lieu à l'église Notre-Dame-de-l'Espérance (Île Bigras), 891, Chemin de la Fourche, Laval, le samedi 30 juin à 11h. L'église sera ouverte à 10h pour les condoléances. L'inhumation aura lieu le mardi 17 juillet à 11h, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.