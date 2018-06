POULIN, Ronald



À Laval, le 20 juin 2018, est décédé Monsieur Ronald Poulin, entouré de l'amour des siens.Homme d'affaires passionné, travaillant et généreux, Ronald a été un bâtisseur qui a accompli de grands projets. Il aimait profiter de la vie et il a vécu en respect de ses valeurs. Son regard attachant et observateur, son sourire à la fois charmant et curieux, nous manqueront en tout temps. Nous avons peine à le savoir parti et le remercions d'avoir partagé notre vie.Ronald laisse dans le deuil ses trois enfants: Jean-françois, Lawrence, Liza (Gilles Cartier), et leur mère Murielle, ses 5 petits- enfants (Mathieu, Victoria, Antoine, Sofia et Émile), ses soeurs et son frère (Diane, Jocelyne et Robert), ses belles-soeurs (Nicole, Carole et Louise), ses beaux-frères (André et Robert), sa filleule Josianne, ainsi qu'autres parents et amisVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CERVO. Soucieuse d'offrir aux personnes touchées par une maladie neurologique un espoir de guérison, la fondation CERVO finance la découverte et l'innovation visant à mieux comprendre le cerveau, tout en contribuant à des initiatives porteuses en termes de soins et d'enseignement au Québec.