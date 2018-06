GIROUARD, Lise

(née Riendeau)



À St-Étienne-de-Beauharnois, le 22 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Lise Girouard (Riendeau), épouse de feu Marcel Girouard.Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Marc Labrie) et Isabelle ainsi que ses petits-enfants: Laurent et Annabelle (Benjamin). Elle laisse également ses soeurs Yvonne (Gérald), Marielle (Gilles), feu France (Jean), feu Rachel et Madeleine (feu Laurier), sa belle-soeur Mariette (feu Yves), son beau-frère Bruno (Carole), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le lundi 2 juillet 2018 à 15h en l'église St-Clément de Beauharnois. Sa famille recevra les condoléances en l'église à compter de 13h.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'Hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield.La famille tient à dire un merci très spécial au C.L.S.C. du suroît ainsi qu'aux équipes de l'urgence et du 8ème étage de l'Hôpital de Valleyfield pour tous les soins prodigués à Lise.BEAUHARNOIS 450-225-2200