LEBEL, Robert



De Saint-François (Laval), le 20 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Robert Lebel, époux de Mme Nicole Dionne Lebel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc et Karine (Eric), ses petits-enfants Laurianne, Daphney, Zoé, Liam et Romain, sa soeur Gisèle, son frère Réal (Thérèse), ses beaux-frères et sa belle-soeur: Aurèle, Fernand, Réal (Michèle) et Laurette (Gérald), ses neveux, nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:7020, BOUL. DES MILLE-ÎLESST-FRANÇOIS (LAVAL)le vendredi 29 juin de 14h à 17h, de 19h à 21h et le samedi 30 juin dès 9h. Les funérailles auront lieu la même journée, à 11h, en l'église St-François-de-Sales (7070, boul. des Mille-Îles, St-François). L'inhumation aura lieu par la suite, au cimetière du même endroit.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.