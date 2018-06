LABERGE, Hervé



De Boisbriand, le 23 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Hervé Laberge, conjoint de feu Mme Diane Dorval.Il laisse dans le deuil ses filles Marie-Josée (François) et Mélanie (Danny), ses petits-enfants Agathe, Myriam et Jade, son frère Denis (Odette), ses soeurs Louise (Lyne) et Nicole (André), la mère de ses enfants et amie de toujours Mme Simone Charbonneau, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er juillet de 14h à 17h au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈREUn hommage lui sera rendu le jour même à 16h30.