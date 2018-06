HACHEY, Maxime



Le 23 juin, à l'âge de 79 ans, est décédé Maxime Hachey, frère de feu Jacques, Roland, Simone et Louise.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Fabien Gilbert), ses petits-enfants Gabriel et Marie-Ève, ses soeurs Thérèse (feu Mario), Denise (Jacques) et Marcelle (Maurice) ainsi que ses neveux et nièces.La famille vous accueillera le samedi 30 juin à compter de 9h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QCJ3Y 8Z4www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrée ce même jour à 11h en l'église de St-Hubert, 5310 chemin Chambly, St-Hubert.