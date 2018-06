GRISÉ, Jean-Guy



Jean-Guy "Tinou" nous a quittés pour aller rejoindre son épouse Yvette Primeau, son petit-fils Frédéric, son arrière-petit-fils Charles-Antoine ainsi que Diane.Il laisse derrière lui, son fils unique Claude (Carole), ses petites-filles Myriam (Seb) et Marilyne (Maximiliano), ses arrière-petits-enfants Alexandra et Ilan, ses soeurs Paulette et Claudette, sa compagne Chantal ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 1er juillet 2018 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Tout don à l'Institut de Cardiologie de Montréal sera apprécié.