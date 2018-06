CARON (née GIROUX)

Alberta



À Laval, le 21 juin 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Alberta Giroux, épouse de feu M. Gérard Caron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Jean-Pierre Dufort), Lise (Guy Sabourin) et Yves (Lorraine Gagné), ses petits-enfants Michel, Sophie, Jean-Philippe, Véronique et Bibiane, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse, son frère Gérald, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 30 juin 2018 dès 10h. Une cérémonie y sera célébrée ce samedi à 16h au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de votre choix seraient appréciés.