Assez de cette extrême-gauche nauséabonde!

Devant le TNM mardi soir, une bande d’antifascistes de «gauche» a montré l’ampleur de la dérive de ces extrémistes à qui il ne faut plus faire de cadeau.

La scène a quelque chose de surréaliste et elle est racontée par la productrice et animatrice Marie-France Bazzo, dans une enfilade de tweet. Quelques dizaines de militants «antifas» sont rassemblés devant le Théâtre du Nouveau-Monde afin de tout faire pour empêcher la tenue d’un spectacle de Betty Bonifassi et de Robert Lepage.

Les censeurs sont là! Manif devant le #TNM de groupes « antiracistes » pcque Betty Bonifassi va chanter des chants d’esclaves, projet qu’elle porte à bout de bras depuis des années, et qui n’INTÉRESSAIT PERSONNE! Ils parlent d’appropriation inacceptable »., de « racisme ». #SLāV — Marie France Bazzo (@MFBazzo) 26 juin 2018

Le bal des accusations habituelles venant des antifas; «racistes», «xénophobes», «intolérance», tout le bataclan. Et l’appropriation culturelle. Vous savez ce concept à partir duquel on a fait annuler des cours de yoga à l’université d’Ottawa...

Pur délire.

Ça donne des trucs du genre :

Et pour terminer à propos de #SLAV , une spectatrice, NOIRE, s’est fait traiter de « suprémaciste blanche » par une manifestante (blanche) parce qu’elle allait voir le show au #TNM. Tout est dit. — Marie France Bazzo (@MFBazzo) 27 juin 2018

Cette gauche radicale qu’incarne le mouvement antifasciste/antiraciste devrait pourtant nous inquiéter au plus haut point. Ces censeurs des temps modernes n’hésitent pas à recourir à la violence, à l’encourager dans certains cas, à bloquer la voie, violemment s’il le faut, à des conférenciers universitaires si ceux-ci osent traiter d’un sujet qui ne s’inscrit pas dans LEUR conception de la rectitude.

Comme le rappelait avec raison – et de façon sérieuse cette fois – le site satirique La Pravda, cette gauche extrémiste-radicale a «trop souvent joui de l’indulgence des médias».

Mais pas que des médias.

Ni Meute, ni Antifas

Tout ceci se passe le jour même où l’administration de la mairesse de Montréal Valérie Plante implore les policiers de ne PAS traiter les groupes La Meute ou Storm Alliance – l’extrême-droite, de la même façon que les antifascistes. «Il ne faut pas les placer sur un pied d’égalité» selon l’administration Plante.

C’est que les deux bandes d’extrémistes, aussi nauséabondes l’une que l’autre, projettent de se crêper le chignon le 1er juillet prochain à Montréal. L’administration Plante a déjà choisi son camp. Et elle l’a fait savoir aux forces de l’ordre, une intervention douteuse, en soi.

Nous connaissons tous les accointances de Valérie Plante avec la gauche QS et ses préjugés favorables envers certains des principes défendus par les antifas (comme le white guilt), mais cette intervention de son administration en faveur des extrémistes de gauche est intolérable.

Comme le serait aussi toute légitimation des extrémistes de droite en le justifiant par le fait qu’ils seraient «moins pire» que les antifascistes ou les antiracistes. Ces extrêmes se nourrissent à la même auge.

Marie-France Bazzo relevait mercredi matin à quel point la chroniqueuse à la revue de presse de Radio-Canada «marchait sur des œufs de crainte de passer pour une raciste par association, juste en relatant le point de vue de Bonifassi et Lepage...»

Voilà comment l’idéologie antifa s’est imposée, à petite dose d’abord, au sein d’une certaine frange des médias, à Montréal surtout. Les censeurs de l’extrême gauche qui imposent une limite à la liberté d’expression, leur limite. Et une intellegentsia qui s’auto-censure...

Cette farce a assez duré. Nous n’hésitons pas à dénoncer les dérives de l’extrême-droite à qui aucun passe-droit n’est accordé. Il faut faire de même avec les extrémistes de gauche, peu importe leurs accointances avec quelques politiciens qui partagent certaines de leurs valeurs.