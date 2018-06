DUGAS, Yolande (née Pérusse)



À Châteauguay, le 24 juin 2018, est décédée Mme Yolande Dugas (née Pérusse), épouse de feu Émilien Dugas.Elle laisse dans le deuil ses filles Denise (Jean-François Faivre) et Nathalie (Guy Arguin), ses deux petit-fils Francis-Alexandre et Charles-Étienne Arguin, ses soeurs Janine (Claude Forté) et Carmen (Gérard Pépin), son frère Louis- Philippe Pérusse (prêtre), son compagnon Rosaire Lépine ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis à l'Église St-Joachim (1 boul. d'Youville, Châteauguay), le 30 juin 2018 de 13h à 14h. Une cérémonie suivra en sa mémoire à 14h.La famille souhaite remercier le Docteur Parent ainsi que les employés de l'hôpital Anna-Laberge, en particulier l'infirmière Linda.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre Hospitalier Anna-Laberge.450 699-9919www.alexandrenicole.com