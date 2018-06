MARSAN, Edmond



De Châteauguay, le 24 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Edmond Marsan, époux de Mme Lise Létourneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants; Maryse, Sylvie (Gilles) et Pierre, ses petits-enfants; Lysiane, Christina et Jean-Simon, son arrière-petit-fils Milan, ses cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, boul. St-Jean-BaptisteChâteauguay, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 21 juillet à compter de 13h, suivi d'une cérémonie commémorative à 15h en la chapelle.En sa mémoire, un don peut être fait à la Société Alzheimer du Suroît.