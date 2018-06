BÉRUBÉ, Jocelyne



De Ste-Martine, le 22 juin 2018 à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Jocelyne Bérubé, épouse de M. Jean-Paul Bérubé et grand-mère de feu Christian.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Anna Gélinas) et Ginette (Luc Primeau) ainsi que ses petits-enfants: Valérie, Laurianne, Geneviève et son arrière-petite-fille, Lyvia. Elle laisse également ses frères Yves (Simone), Raymond (Lisette), Georges (feu Raymonde), Claude (Carole), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le samedi 30 juin 2018 de 10h à 11h30 au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole se tiendra le samedi 30 juin 2018 à 11h30 en la chapelle du salon funéraire. Elle sera conduite à son dernier repos vers 14h au cimetière Chanoine-Pilon de Ste-Martine.