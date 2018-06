BIRTZ, Guy



(Joseph Lucien Réal)Le vendredi, 22 juin 2018 à Leduc, Alberta est décédé, à l'âge de 87 ans, Guy Birtz, autrefois de Montréal et Verdun, Québec.Il laisse dans le deuil ses fils Jean-Pierre (Trish), Serge (Dominique), ses petits-enfants Marie-Pier, Mason et Mathéo ainsi que ses neveux et nièces. Guy est parti rejoindre son épouse Denise, ses parents Rodolphe et Blanche et ses frères et soeurs.Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.LEDUC, ALBERTACondoléances: www.serenity.ca