Céline Dion maintenant habillée par son danseur!

Only 3 days before the first show of the #CelineDionLive2018 tour ! Practicing dance moves... wonder what the song it is? 💃🏻 – Team Céline . Plus que 3 jours avant le premier spectacle de tournée #CelineDionLive2018 ! Un peu de danse aux répétitions... sur quelle chanson vous croyez ? 💃🏻 – Team Céline . 📸: @denisetruscello

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on Jun 23, 2018 at 5:16am PDT