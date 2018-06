On suit tous différents influenceurs qui nous inspirent sur le Web et les médias sociaux. Mais plus on apprend à connaître le métier (Eh oui !) d’influenceur, plus il est facile de jalouser leur capacité à se faire payer pour publier leurs opinions, photos et vidéos.

Attention toutefois. Oui certains influenceurs peuvent facturer plus de 10 000 $ pour publier une photo, mais ce n’est pas non plus la norme. Il est aussi de plus en plus difficile de percer dans ce milieu où tous demeurent à la merci des plateformes qui font leur gloire telles Instagram, YouTube et Snapchat.

Qu’est-ce qu’un influenceur ?

Un influenceur est une personne, ou une marque, suivie par un grand nombre d’abonnés et capable d’inciter un certain comportement chez ceux-ci de par leur notoriété et l’engagement de leurs abonnés. Au Québec, on parle également de micro-influenceurs dans le cas de personnalités ayant moins de 10 000 abonnés.

Sources de revenus

Un influenceur peut générer des revenus de plusieurs manières. La plus connue du public est de se faire rémunérer par des entreprises pour endosser et faire la promotion de leurs produits via des photos, histoires, vidéos ou articles. Pensez aux publireportages que l’on retrouve dans les médias plus traditionnels.

De la même manière, un influenceur peut être rémunéré pour assister à un événement et en faire la couverture sur ses plateformes.

Plusieurs influenceurs à la portée (nombre d’abonnés et leur réseau) plus importante lancent également leurs propres produits en lien avec leurs contenus. Ceux si ont alors un plus fort potentiel d’être acheté par les abonnés les plus engagés envers la marque de l’influenceur. Attention toutefois, car le développement de produits peut être coûteux et il faut s’assurer d’un certain volume de ventes pour rentabiliser l’opération.

Le marketing d’affiliation est une autre source de revenus importante. Un influenceur s’associe alors à une entreprise pour offrir une promotion exclusive à ses abonnés. En retour, l’influenceur reçoit une commission sur l’ensemble des ventes générées.

Il s’agit d’une formule intéressante, car elle pousse l’influenceur à faire plus de promotion, mais celui-ci doit s’assurer de s’associer à des marques auxquelles il croit réellement pour ne pas perdre sa crédibilité auprès de son auditoire.

De plus en plus d’autres modèles se développent actuellement, en fonction de la créativité, des domaines d’activité et des capacités de chaque annonceur et influenceur.

Devenir influenceur

Devenir influenceur n’est pas facile et il n’y a pas de recette miracle pour convaincre les gens de s’intéresser à vos contenus. Par contre, les éléments suivants sont essentiels pour y parvenir :

Avoir une marque personnelle forte et bien définie.

Développer une histoire cohérente à laquelle les gens peuvent s’identifier.

Choisir un sujet précis qui intéresse un groupe de gens suffisamment grand.

Se démarquer des autres influenceurs par sa personnalité, son sujet ou le format utilisé.

Savoir séduire et intéresser son public.

Bien comprendre les subtilités techniques des plateformes utilisées.

Tout cela sonne simple à accomplir ? Tentez le coup, mais rappelez-vous que si ce l’était réellement, ce ne serait pas aussi payant, et que les influenceurs que nous suivons nous impressionneraient probablement moins.

Conseils