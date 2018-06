TASSÉ, Carmen



À Ste-Thérèse, le 22 juin 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Carmen Tassé, soeur de feu Pierrette et feu Marcel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Marc), Andrée (Daniel), Alain (Danielle) et Jocelyne (Habib), ses petits-enfants, ses frères Guy et Réal, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 1er juillet 2018 de 13h à 17h et 19h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h30.