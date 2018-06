Un samedi plein de soleil se dresse devant nous. Un ciel bleu luisant reflète sur un Saguenay calme, comme un miroir qui en regarde un autre.

Aujourd’hui, nous nous préparons pour aller dans un mariage. Ma femme va chez la coiffeuse, comme si elle n’était pas déjà assez magnifique, et moi pendant ce temps je vais repasser ma chemise et raser mon crâne. C’est la moindre des choses d’être le plus propre et le plus lisse possible pour ce genre d’occasion.

C’est peut-être mon côté un peu fleur bleue, mais je suis toujours content d’assister à un mariage. Je trouve ça magnifique et optimiste de voir que même à l’époque où les couples se créent et se défont à la vitesse d’un texto, il existe encore des gens persuadés d’avoir trouvé la seule et unique bonne personne pour eux.

Questions

Je suis émerveillé et fasciné de voir cet amour et cette conviction dans les yeux de deux êtres. Chaque fois que j’ai la chance d’assister à ce genre de cérémonie, les mêmes questions me reviennent en tête.

Dans un monde où tout va souvent trop vite pour avoir le temps de l’apprécier, est-il encore possible de trouver quelqu’un qui est fait pour nous ? Et si nous le trouvons, comment est-il possible de savoir qu’il s’agit du bon ou de la bonne ?

Comment réussir à trouver quelqu’un qui sait nous dire ce que l’on veut entendre tout en nous disant nos quatre vérités ? Un être qui ne veut que notre bien, même si, parfois, il faut passer par un chemin épineux.

Comment est-il possible de s’abandonner complètement à quelqu’un ? Pouvoir lui confier nos secrets et nos doutes les plus sombres comme nos rêves et fantasmes les plus lumineux.

Comment savoir si quelqu’un sera assez fort pour nous porter quand on aura besoin de se reposer sur le long trajet de l’existence ? Pourra-t-il porter, supporter, mon être affaibli au moment où j’en aurai le plus besoin ? Et moi, pourrai-je le faire quand il aura donné tout ce qu’il a ?

Comment trouver quelqu’un qui ne nous traite ni comme la victime ni comme le bourreau ? Avoir la certitude que jamais il n’abusera de notre confiance ou ne tiendra pour acquise notre bienveillance.

Comment être persuadé que, malgré le martèlement incessant du quotidien, que malgré les essais, les échecs, les erreurs et la peine, cette personne restera là, comme un arbre centenaire dans le milieu d’un ouragan.

Il y en a

C’est difficile d’y croire parfois, mais je crois que, oui, c’est possible de trouver quelqu’un qui répondra à toutes ces questions. Quelqu’un avec qui on accepte de se créer une vie, et même d’en commencer une autre. Quelqu’un qui ne laisse aucun doute à notre cœur et à notre âme.

Il n’y en a peut-être pas assez, mais il y en a. Et samedi j’ai eu la chance d’en voir deux.

Vous étiez, vous êtes et vous serez toujours splendides.

Bravo David et Marie-Eve.