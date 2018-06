Courez la chance de gagner l’un des 2 forfaits VIP pour 4 personnes le samedi 14 juillet comprenant les billets pour assister aux courses, repas, spectacle, accès aux puits, visite de la tour des officiels, 1 place dans un bateau de course de type JSS pour une course promotionnelle et plus encore !

Cliquez ici pour participer.