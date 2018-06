Confession d’un père indigne

Je l’avoue : je suis un père indigne, horrible, épouvantable.

Je devrais être mis au ban de la société et interné dans un hôpital psychiatrique.

Mon crime ?

J’ai montré A Clockwork Orange de Stanley Kubrick à ma fille cadette alors qu’elle avait 13 ans.

UN FILM HYPER VIOLENT

Pour ceux qui ne l’ont jamais vue, cette adaptation du roman culte d’Anthony Burgess raconte les aventures d’un voyou qui passe ses journées à se geler la bine, à voler des passants, à battre des sans-abri, à violer des femmes et à entrer par effraction dans des maisons luxueuses afin d’y brutaliser ses occupants.

Arrêté, il est envoyé dans un institut où on l’oblige à regarder de force des films hyper violents.

Dégoûté, transformé en petit mouton fragile par cette thérapie révolutionnaire qui le rend allergique à toute violence, cet ancien chef de gang est relâché dans le monde où il rencontre ses victimes qui profitent de son nouvel état pour le tabasser.

Bref, c’est une fable moraliste rock’n’roll, remplie de bruit et de fureur.

Mais c’est aussi un chef-d’œuvre. L’un des 10 longs métrages que j’apporterais sur une île déserte.

Un film brillant, visionnaire, qui a transformé le septième art et que j’ai vu une vingtaine de fois sans jamais m’en lasser.

Depuis que ma fille est toute petite, je regarde toutes sortes de films avec elle.

Pas juste des niaiseries rose bonbon de Walt Disney, mais aussi des drames psychologiques, des classiques, des films d’auteur hyper pointus.

Je ne conseille pas ça à tous les enfants, mais je connais ma fille, elle est curieuse, originale, avant-gardiste.

Elle est capable d’en prendre.

Alors, lorsqu’elle a eu 13 ans, j’ai décidé de lui montrer A Clockwork Orange, accompagné de mes commentaires.

Et elle a capoté.

VIVE LA TRANSGRESSION !

À la fête des Pères, ma fille (qui a maintenant 19 ans) m’a envoyé ce message...

« Merci, papa, de m’avoir montré toutes ces choses (cinéma, musique, culture générale...) à un si jeune âge, ça m’a inspirée... »

C’est l’un des plus beaux messages que j’ai reçus.

Aujourd’hui, ma fille cadette a une affiche géante de A Clockwork Orange au-dessus de son lit (Kubrick est son idole), et elle travaille comme camerawoman pour certaines productions.

Savez-vous ce dont je suis le plus fier dans ma relation avec elle ?

De lui avoir enseigné l’importance de la transgression.

Le but de l’art n’est pas de réconforter les gens, comme le croient les curés de la bien-pensance qui sévissent de plus en plus dans les médias.

Ce n’est pas de véhiculer de « bonnes » idées ou de « bons » messages.

C’est de choquer. De brasser la cage. De briser les tabous.

D’explorer les zones obscures de la psyché humaine.

À CONTRE-COURANT

Mes idoles artistiques (Sade, David Lynch, Vladimir Nabokov, Picasso, Pasolini) ne flattent pas les gens dans le sens du poil, au contraire.

Je n’ai pas besoin de ça. Le monde est déjà rempli de curés qui nous font suer avec leurs sermons mièvres.

Moi, ce que je veux, c’est qu’on me projette hors de ma zone de confort. À bas la rectitude politique !

Sur ce, je pars en vacances quelques jours.

Surtout, ne soyez pas sages...