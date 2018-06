CHARETTE, Roger



À Montréal, le samedi 23 juin 2018 est décédé, à l'âge de 83 ans, monsieur Roger Charette, époux de madame Yolande Trudeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Diane Lafond), Lyne (Paul Castonguay) et Isabelle (Vincent Moran), ses petits-enfants Alexandre, Benoit, Catherine, Émilie, Audrey, Stéphanie, Jean-Sylvain et Marilou, son arrière-petit-fils Thomas, son frère Serge (Diane Lacas), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 30 juin 2018 dès 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.