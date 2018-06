ROBITAILLE, Juliette (née Roy)



À Terrebonne, le 21 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Juliette Robitaille (née Roy).Elle laisse dans le deuil son époux M. Gérard Robitaille, ses enfants Sylvie et Sylvain (Debbie), ses petits-enfants Claudie, Pierre-Luc, Sophie, ses frères et soeurs Dolorès, Nicole (Pierre), Jean-Guy (Charlotte) et François, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 juin 2018 de 13h30 à 16h30 à laVotre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, cartes disponibles au salon.