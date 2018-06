HURENS, Gloria née Young



De Lavaltrie, le 25 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Gloria Young épouse de feu M. Marcel Hurens.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Norman (Nicole), Richard, Joanne (Jean), Daniel (Linda) et feu Roger (Sylvie), ses petits-enfants: Cindy, Sarah, Annie-Claude, Marie-Ève, Caroline, Véronique et Kevin, ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Emma, Flavie, Adèle, Maïka et Cédrick ainsi que 4 à venir Alice, Simonne, Clément et Charlotte, son frère Jim (Hanna), sa belle-soeur Ghislaine, neveux, nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:384 DU VILLAGEREPENTIGNY (SECTEUR LE GARDEUR)Le vendredi 29 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lendemain dès 9h.Les funérailles auront lieu le samedi 30 juin à 11h en l'église St-Paul l'Ermite (377 rue Du Village, Repentigny (secteur Le Gardeur), J5Z 1S6) suivie de l'inhumation au cimetière du même endroit.