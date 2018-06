Photo Simon Clark Durant le G7, certains commerçants ont décidé de fermer boutique. Ceux-là n’auront pas droit à l’indemnisation. Pour ceux qui sont restés ouverts, comme Laval Tremblay de la pizzeria Polina, il faudra faire une demande. « J’essaie. Je n’ai rien à perdre. En restauration, on travaille fort. Et quand on perd des week-ends comme ça, c’est des grosses pertes. »